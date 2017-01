Barrow: – Jammeh forlater Gambia om få timer

Jammeh, som har hatt makten i 22 år, blir eskortert ut av landet av Guineas president Alpha Conde, ifølge TT. Det er uvisst om han kommer til å slå seg ned der, men BBC-journalisten Umaru Fofana skriver på Twitter at Jammeh eier et hus i Guinea og at ekspresidentens kone har flere slektninger i landet.

I et intervju med AP sier president Barrow, som ble tatt i ed i Senegal torsdag, at Jammeh returnerer til Gambia så snart det er trygt. (©NTB)