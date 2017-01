Stormarkering mot Trump i Washington

Kvinner og menn over hele verden marsjerte for likestilling og mangfold lørdag, totalt skal antallet demonstrasjoner være omkring 600. Arrangementene er kommet i stand som en reaksjon på Trumps politikk og kommentarer om kvinner.

Arrangørene regnet med at 500.000 ville møte opp til kvinnemarsjen i Washington. Hvor mange som faktisk kom er uklart, men representanter for lokale myndigheter sier det kan være over en halv million. Det imidlertid vanskelig å anslå, fordi lavt skydekke gjør luftfotografering vanskelig.

Ved 13-tiden lokal tid sto folk tett i tett langs hele ruta der marsjen etter planen skulle gå. Dermed var det umulig å marsjere og arrangørene måtte endre sine planer. Folkemengden skal etter alt å dømme likevel bevege seg mot Ellipsen, den delen av National Mall som ligger nærmest Det hvite hus.

Demonstrantene både i Washington og mange andre byer stilte opp i rosa strikkelue, et plagg som har fått tilnavnet «pussyhat». Luene er en protest mot Trumps famøse uttalelse «grab'em by the pussy».

Plakatene og budskapene var mange, men temaer som abort, helsetjenester, homofile og lesbiskes rettigheter, mangfold og klimaendringer gikk igjen. (©NTB)