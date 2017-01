Oljeland sier de er i rute med produksjonskutt

Totalt har OPEC-landene og andre oljeprodusenter, som Russland, lovet samlede kutt på 1,8 millioner fat per dag. Avtalen kom på plass 10. desember. Norge er ikke med på produksjonskuttene.

Saudi-Arabias energiminister Khalid al-Falih sier landene har overholdt det de er blitt enige om.

– Helt fantastisk. Basert på alt vi vet, mener jeg det har vært en av de beste avtalene vi har hatt på lenge, sier han til Bloomberg.

Han føyer til at han håper alle landene vil overholde avtalen fullt ut i løpet av februar, og anslår at de breddfulle oljelagrene vil være redusert til normalt nivå midt i året.

Avtalen mellom oljeprodusentene trådte i kraft 1. januar og gjelder i seks måneder. Målet er å få opp de lave oljeprisene som rammer produsentlandene, til tross for at de fleste forbrukerne nyter godt av situasjonen. Siden avtalen ble inngått, har oljeprisen tatt seg opp til et jevnt nivå over 50 dollar fatet.

Tidligere avtaler om produksjonskutt i OPEC-regi har blitt overholdt i varierende grad, og mange fryktet at det samme ville skje denne gangen. Lørdag sa Russland at de har nådd sine kuttmål, og ifølge Falih har Saudi-Arabia overskredet sitt.

Andre OPEC-land som Irak og Venezuela sier de er halvveis i mål. (©NTB)