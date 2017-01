Norwegian-passasjer nektet innreise i USA

– Vi kan bekrefte at en passasjer ble nektet innreise til USA av amerikanske myndigheter på flyplassen i Los Angeles, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian til NTB.

Næss sier de derfor måtte ta med passasjeren tilbake. Flyet returnerte til København og Næss sier passasjeren nå er returnert til stedet hun kom fra.

– Vi som flyselskap har ikke mulighet til å ta noen avgjørelse om hvem som får innreise eller ikke til USA. Hvorfor denne passasjeren ikke har fått innreise, må amerikanske myndigheter svare på, sier hun.

Flere tilfeller

Hendelsen skjedde etter at USAs president Donald Trump fredag innførte innreiseforbud for folk fra flere muslimske land.

Ifølge Norwegian landet flyet i Los Angeles søndag klokken 20.35 lokal tid, cirka tre og en halv time etter at en føderal dommer i USA beordret stans i returen av dem som alt er ankommet.

Ifølge Næss har de opplevd flere lignende hendelser etter at innreiseforbudet ble innført, men ingen som har fått samme oppmerksomhet som i dette tilfellet.

Det har trolig sammenheng med at en amerikansk journalist, Leighton Woodhouse, var til stede da hendelsen inntraff. På Twitter melder Woodhouse at det er snakk om en iransk kvinne.

– De som blir nektet innreise til USA får refusjon. Vi vil oppfordre dem til å ta kontakt med kundeservice, sier Næss til VG.

Avvist

Også SAS refunderer billetten til dem som ikke får reise inn i USA.

– Hvis du ikke kan reise på grunn av nye regler fra amerikanske myndigheter, har du krav på få tilbake pengene du har betalt for flybilletten, sier Anna Kansell, hos pressetjenesten til SAS, til VG.

Hun forteller at verken norske eller svenske reisende blitt avvist i USA søndag.

Lørdag ble tre reisende avvist på Arlanda I Sverige og søndag ble én fra København til USA blitt nektet innreise, ifølge Kansell.

Ubestemt tid

Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager. Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid. I tillegg er det innført et midlertidig, generelt innreiseforbud for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Irak, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia og Jemen.

– Dette handler om amerikanske myndigheter. Vi som flyselskap må følge de retningslinjene som kommer fra myndighetene i de landene vi flyr til. Vi har ingen innvirkning på grensekontrollen i USA, sier Næss. (©NTB)