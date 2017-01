Trudeau: Moskéangrep er terrorhandling

– Mangfold er vår styrke og religiøs toleranse er en verdi som vi, som canadiere, holder kjær, heter det i en uttalelse fra Trudeau.

– Muslimske canadiere er en viktig del av stoffet som utgjør befolkningen vår og disse meningsløse handlingene har ingen plass i vårt samfunn.

Politiet opplyser at situasjonen er under kontroll, området er sikret og alle som var i moskeen, er evakuert. To mistenkte personer skal være pågrepet. Den ene nær moskeen og den andre omtrent 40 kilometer unna, i Île d'Orléans, ifølge Montreal Gazette. Politiet vil ikke utelukke at en tredje person har rømt fra stedet.

– Automatvåpen

Antallet bekreftede drept ble hevet fra fem til seks tidlig mandag morgen norsk tid. De døde skal være mellom 35 og 70 år gamle. Flere titall mennesker, i hovedsak menn, var samlet til bønn i moskeen da angrepet skjedde søndag kveld lokal tid.

Den franskspråklige avisen Le Solei skriver at én av gjerningsmennene skal ha vært bevæpnet med en AK-47 og at den ene er en 27 år gammel mann, ifølge VG.

– Jeg syns det hørtes ut som om de hadde Quebec-aksent. De åpnet ild, og mens de skjøt, ropte de «Allahu akbar!» Kulene traff folk som ba. En kule suste forbi rett over hodet mitt, sier et vitne til den franskspråklige Radio-Canada, skriver CBC.

Ønsker flyktninger velkommen

Både utenriksminister Børge Brende (H) og NATO-sjef Jens Stoltenberg fordømmer angrepet mot moskeen.

– Mine tanker er med ofrene, deres familier og alle canadiere, skriver Brende (H) på Twitter.

NATO-sjef Jens Stoltenberg betegner angrepet som forferdelig og sender også sine tanker til ofre og øvrige canadiere.

Tidligere søndag, før angrepet skjedde, gikk Trudeau ut mot USAs president Donald Trumps innreiseforbud og sa at flyktninger som blir avvist i USA, kan komme til Canada i stedet.

– Til dem som flykter fra forfølgelse, terror og krig: Canadiere ønsker dere velkommen, uavhengig av hva dere tror på, skrev Trudeau på Twitter.

Hatkriminalitet

Moskeen der angrepet skjedde og andre moskeer i Canada har vært offer for hatkriminalitet de siste månedene. Blant annet med rasistisk grafitti. I 2013 ble det som antas å være griseblod smurt på en moske i regionen Saguenay, og i fjor sommer ble et grisehode lagt på trappen til moskeen som var åsted for søndagens skyting.

Den franskspråklige byen Quebec er hovedstad i provinsen med samme navn og har rundt en halv million innbyggere. Provinsens førsteminister Philippe Couillard sier på Twitter at regjeringen har satt i gang tiltak for å sørge for innbyggernes sikkerhet. Couillard beskriver skytingen som «barbarisk vold» og gir uttrykk for medfølelse med ofrenes familier.

Moskeen har rundt 5.000 medlemmer og er ett av seks moskesamfunn i Quebec by.