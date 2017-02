Trump har nominert bokstavtro dommer til Høyesterett 

Mannen som Donald Trump har nominert til ny høyesterettsdommer, er 49 år gammel og vil dermed kunne preget høyesteretts avgjørelser i flere tiår. Han regnes som en bokstavtro grunnlovstolker.

- Gorsuch er ekstremt tro mot grunnloven og anses som grundig, dypsindig og reflektert. Nettopp derfor er han også bredt respektert, sier Mette Nøhr Claushøj, ekstern lektor i amerikansk politikk ved Københavns Universitet.

Gorsuch blir også omtalt som er person som er meget opptatt av etikk. Han kan bli avgjørende i flere merkesaker der det hersker uenighet blant demokrater og republikanere. Blant annet er han en iherdig tilhenger at amerikanernes rett til å bære våpen. Hvor han står i abortspørsmålet, er imidlertid noe usikkert ettersom han aldri har uttalt seg om høyesterettsdommen som i sin tid ga amerikanerne rett til fri abort.

Han er også kjent for å stå opp for religionsfrihet og har blant annet gått imot en del av Barack Obamas helseforsikringsreform, Obamacare. Årsaken er at arbeidsgivernes forsikringer for ansatte skulle omfatte prevensjonsmidler, noe visse religiøse samfunn protesterte mot.

Demokrater sier nei

Innen Gorsuch kan innta USAs øverste domstol, som består av ni dommere, må imidlertid Senatet godkjenne ham. Og da venter en tøff utspørring

Rett etter utnevnelsen sa Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, at han stiller seg svært tvilende til valget av kandidat, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Senatoren Elizabeth Warren, som har bred støtte på venstresiden i partiet, skriver på Facebook at hun sier nei. Ifølge Warren har Gorsuch kommet med dommer som har tjent store selskaper og skadd arbeidere.

Samtidig applauderer republikanske senatorer nomineringen og hyller Gorsuch som "enestående" og "imponerende".

Republikanerne har flertall i Senatet og vanligvis burde det holde med partiets 52 stemmer for å få en høyesterettsdommer godkjent. Men demokratene kan sørge for å stanse utnevnelsen med kun 41 stemmer hvis de bruker såkalt filibustertaktikk som innebærer at en debatten hales ut.

- Ikke perfekt

Gorsuch har fram til nå vært føderal dommer i en ankedomstol i Denver i hjemstaten Colorado. Den jobben fikk han av president George W. Bush i 2006. Han omtales som en såkalt "originalist" – som leser grunnloven fra 1789 bokstavelig.

–Når jeg står her i denne historiske bygningen, fullt klar over at jeg ikke er perfekt, kan jeg love at dersom jeg blir godkjent, vil jeg gjøre alt som står i min makt for å tjene grunnloven og lovene i dette flotte landet, sa Gorsuch da han møtte pressen sammen med Trump.

Trump selv var full av lovord for sin kandidat.

–Han har utrolige juridiske evner, et imponerende intellekt, enorm disiplin og respekt fra begge sider i politikken, sa Trump da han kunngjorde sitt valg i Det hvite hus klokken 20 tirsdag kveld.

Lenger enn Trump

Blir 49-åringen godkjent, vil han bli den suverent yngste i Høyesterett. Dommerne der sitter på livstid. Plassen i Høyesterett har stått tom siden dommer Antonin Scalia døde i februar i fjor.

Utnevnelsen betyr at USAs øverste domstol noe forenklet sagt igjen består av fem konservative og fire liberale dommere. Den 80 år gamle republikaneren Anthony Kennedy havner ofte på vippen og har flere ganger fått kritikk fra konservativt hold for å stemme sammen med de liberale dommerne, blant annet i avgjørelser om likekjønnet ekteskap.