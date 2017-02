Labour slakter "innholdsløs" brexit-strategi

Dokumentet, den såkalte hvitboken, inneholder tolv prinsipper som skal være veiledende for Storbritannias forhandlinger med EU under utmeldingsprosessen.

Ifølge brexit-minister David Davis, som torsdag la fram dokumentet, har Storbritannia "fortsatt sine beste dager i vente" - utenfor EU.

Opposisjonspartiet Labour mener imidlertid at dokumentet er innholdsløst, og at det legges fram for sent til at det kan bli gjenstand for en meningsfull gjennomgang.

Det er parlamentarikere i Underhuset som har krevd at regjeringens strategi legges fram før den konservative regjeringen starter forhandlingene med EU.

Innvandringskontroll

Hvitboken er i stor grad i overensstemmelse med innholdet i talen som statsminister Theresa May holdt for britiske ambassadører og diplomater 17. januar. Blant prinsippene som skal styre forhandlingene, er at Storbritannia skal gjenvinne kontrollen over egne lover og regelverk, og at innvandringen fra EU skal kontrolleres.

I dokumentet står det også at regjeringen ønsker å beskytte og forbedre arbeidernes rettigheter, at man vil sikre frihandel med resten av Europa, og at det skal jobbes for "ambisiøse frihandelsavtaler med andre land i verden", ifølge The Telegraph.

Splid i Labour

Dokumentet ble offentliggjort dagen etter at Underhuset stemte ja til et lovforslag om at brexit-forhandlingene kan starte. Men prosessen skaper splittelse i Labour, og onsdag brøt et solid knippe Labour-representanter rekkene og stemte mot lovforslaget. Blant annet forlot to at Labours skyggeministre første rad i Parlamentet like før avstemningen.

Labour-leder Jeremy Corbyn hadde på forhånd gitt klar beskjed til sine medlemmer om å ikke blokkere fullmakten, men det er ikke klart hva slags represalier som venter ordrenekterne, og hvorvidt skyggeministrene skal byttes ut.

Ny debatt

Lovforslaget skal i neste uke gjennom en ny debatt og avstemning i Underhuset. Labour vil da forsøke å presse gjennom en rekke endringer. Hvis disse ikke går gjennom, kan det føre til et "betydelig" Labour-opprør, ifølge BBCs Iain Watson.

Regjeringen hadde i utgangspunktet tenkt å omgå Parlamentet, men landets høyesterett fastslo at de folkevalgte måtte gi sin velsignelse. Den britiske grunnloven, som i stor grad bygger på sedvane, levner ingen tvil om nasjonalforsamlingens suverenitet.

Pose og sekk

Mange av dem som sitter i Underhuset, drev valgkamp mot utmeldelse, men folket ville det altså annerledes og stemte i juni i fjor for å forlate Unionen.

May varslet allerede i midten av januar at brexit innebærer at Storbritannia forlater EUs indre marked og felles tollunion, samtidig som hun ønsker frihandel. Opposisjonen anklaget da regjeringen for å forsøke å få i pose og sekk, noe de tviler på at EU vil tillate.

