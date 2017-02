Trump raser etter å ha tapt i ankedomstol

Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven. Regjeringen anket avgjørelsen, og dette ble behandlet i en høring denne uka. Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven.

– Vi mener regjeringen ikke har lyktes i å sannsynliggjøre påstandene i sin anke, heter det i den enstemmige kjennelsen fra ankedomstolen i 9. distrikt.

President Donald Trump var raskt ute med å kommentere etter at domstolens avgjørelse ikke gikk hans vei, og det ser ut til at han vil anke til høyesterett:

– VI SEES I RETTEN, RIKETS SIKKERHET STÅR PÅ SPILL! nærmest roper han ut med store bokstaver på Twitter.

Heller ikke den påstanden fant ankedomstolen i San Francisco dekning for etter høringen tidligere denne uka. Dommerne sier i kjennelsen at den amerikanske regjeringen ikke har sannsynliggjort at å la være å gjeninnføre innreiseforbudet vil medføre uopprettelig skade.

"Vi slo deg"

Guvernør Jay Inslee i Washington var rask til å tvitre tilbake mot Trumps uttalelse om at de skulle møtes i retten.

– Herr president, vi har akkurat møttes i retten, og vi slo deg.

Demokraten Inslee kaller avgjørelsen fra ankedomstolen en seier for delstaten og hele landet. Han understreker at dette viser at ingen, ikke engang presidenten, står hevet over loven.

Innreiseforbudet var en del av omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre "radikale, islamistiske terrorister" i å komme til USA. Personer fra sju hovedsakelig muslimske land, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, ble utestengt fra USA. Domstolen skriver at den amerikanske regjeringen ikke har lagt fram bevis for at noen fra disse landene noen gang har gjennomført et terrorangrep mot USA.

Innreiseforbudet var aktivt i en uke ved månedsskiftet, før det ble opphevet 3. februar av en lavere føderal rettsinstans i Seattle. Da hadde blant annet flere universiteter klaget på at studenter og ansatte på grunn av sin nasjonalitet var strandet i utlandet etter Trumps presidentordre.

Et av temaene som ble behandlet i høringen, var hvorvidt innreiseforbudet ville skade universitetene. Ankedomstolen finner det bevist at dette er tilfelle og at delstaten Washington var i sin rett da den innklaget innreiseforbudet og opphevet det inntil ankedomstolen hadde behandlet saken.

Reaksjoner

Riksadvokaten i delstaten Washington, Bob Ferguson, uttaler at Trump burde oppheve sitt "feilslåtte, forhastede og farlige" innreiseforbud, og menneskerettighetsorganisasjoner og andre motstandere av innreiseforbudet jubler.

David Miliband, president i flyktningorganisasjonen International Rescue Committee (IRC), sier han ble rørt da avgjørelsen kom.

Jeff Sessions, som torsdag ble innsatt som justisminister, fikk en heftig første dag på jobb. I en uttalelse fra justisdepartementet står det at det vil gå gjennom avgjørelsen og vurdere alternativene videre.

Det er sannsynlig at saken nå blir anket videre til USAs høyesterett. Der sitter det per i dag fire konservative dommere og fire mer liberale dommere. Det trengs minst fem stemmer for å vinne fram i høyesterett.

I ankedomstolen var for øvrig to av dommerne innsatt av demokratiske presidenter, mens den tredje dommeren var innsatt av en republikansk president.