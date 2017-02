IS bak blodig selvmordsangrep i Pakistan 

Angrepet torsdag var rettet mot en helligdom viet sufihelgenen Lal Shehbaz Qalandar i landsbyen Sehwan i Sindh-provinsen, rundt 200 kilometer nordøst for provinshovedstaden Karachi.

Ifølge politikilder tok en selvmordsbomber seg inn i bygningen og utløste sprengladningen blant mange sufier i bønn.

Ekstremistgruppa IS har tatt på seg skylden for angrepet.

– Vi gjorde det, sier en talsmann for gruppas fløy i grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan.

Pakistans statsminister Nawaz Sharif kom kort tid etter angrepet med en uttalelse der han fordømmer angrepet.

Pakistan har i løpet av de sist to årene skjerpet kraftig inn på sikkerhetstiltakene. Men den siste uken har det vært en rekke angrep mot ulike mål. Gruppa Pakistansk Taliban har tatt på seg skylden for de fleste av dem, men også IS hevder å stå bak flere.

