FN: 1 million barn trenger hjelp i Ukraina

Økningen på 420.000 barn siden i fjor skyldes at kampene har forverret livssituasjonen i Øst-Ukraina, ifølge UNICEF.

Til sammen 1,7 millioner mennesker er fordrevet fra sine hjem i det østlige Ukraina. Mange har mistet livsgrunnlaget, inntektene, tilgang på sosiale tjenester og helsetilbud, mens levekostnadene har økt kraftig. Hver femte skole er ødelagt eller skadd.

– Dette er en usynlig krise, en krise verden i stor grad overser, sier Camilla Viken, som er generalsekretær i UNICEF Norge.

UNICEF oppfordrer partene i konflikten til å overholde Minsk-avtalen fra august 2015, og respektere internasjonal humanitær lov, inkludert å gi tilgang til humanitær hjelp.

– Disse barna har gjennomlevd tre forferdelige år med krig i Øst-Ukraina. Nå må de få en varig fred, slik at lidelsene kan ta slutt, sier Viken.

Hun viser til at barn lever i konstant frykt for uforutsigbare kamper. Barnas sikkerhet og psykiske helse settes i fare, og situasjonen er spesielt alvorlig for de nærmere 200.000 barna som bor innenfor 15 kilometers avstand fra frontlinjene mellom regjeringskontrollerte og opprørskontrollerte områder, ifølge UNICEFs tall.

UNICEF ber om 260 millioner kroner for å sørge for helse, ernæring, skolegang, rent vann, hygiene og sanitærforhold, i tillegg til beskyttelse for barn og familier.

