Klimaskeptiker Pruitt tatt i ed som USAs miljøsjef

Pruitt (48) ble godkjent med 52 mot 46 stemmer i en avstemning fredag, og han ble deretter tatt i ed. Han kommer fra stillingen som regjeringsadvokat i Oklahoma. Her har han bidratt til flere søksmål for å stanse Obama-regjeringens regulering av klimautslipp og miljøskadelige stoffer. Republikanere mener klimareguleringene er en hemsko for landets økonomi og støtter Pruitts tiltak mot slike reguleringer, mens demokrater og folk som jobber med klima, sier Pruitt er en fare for miljøet.

Pruitt har tidligere gitt sterkt uttrykk for skepsis til at klimaendringer er menneskeskapte. Under høringene i Senatet i januar erkjente han imidlertid at menneskene påvirker jordas klima.

Pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders ved Det hvite hus sa tidligere fredag at EPA ikke lenger vil bruke unødvendig av skattebetaleres penger for en "antienergi-agenda som er ute av kontroll".

