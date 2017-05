Kastet egg mot Marine Le Pen i protest

Flere av de om lag 50 demonstrantene prøvde å kaste egg på presidentkandidaten fra ytre høyre da hun besøkte et skipsfartsselskap i en liten by nordvest i Frankrike. Ingen av eggene traff Le Pen, som ble skjermet av livvaktene sine, og de førte henne i dekning i en bygning i nærheten.

Dol-de-Bretagne ligger i Bretagne, nordvest i Frankrike. I denne regionen fikk Le Pens parti, Nasjonal front, kun 15 prosent av stemmene i første valgrunde som ble holdt 23. april. Motkandidaten Emmanuel Macron fikk 29 prosent av stemmene i samme region.

Demonstrasjonen mot Le Pen skjedde dagen etter at hun og Macron møttes til en siste TV-debatt før søndagens presidentvalg. To tredeler av seerne mener Macron kom best ut av debatten. Men mange franskmenn vil ikke ha noen av dem. Hvordan det tøffe oppgjøret mellom de to på direktesendt TV onsdag kveld vil slå ut på valgdeltakelsen, er foreløpig uklart.

(©NTB)