Faren over ved Louvre

Hvis Emmanuel Macron vinner søndagens presidentvalg, er det på plassen foran Louvre han har planlagt å feire seieren.

En talskvinne for sentrumskandidatens valgkamp, Pauline Calmes, sier politiet evakuerte plassen som en forholdsregel etter et varsel om mulig sikkerhetsbrudd. Også et pressesenter ved plassen ble evakuert. Situasjonen ble imidlertid raskt avklart, og publikum kunne vende tilbake.

Området er allerede tungt bevoktet etter at en ekstremist angrep soldater som sto på vakt i nærheten av museet under valgkampen.

