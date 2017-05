Nesten 90.000 fordrevet i Afghanistan i år

Folk er blitt tvunget til å forlate hjemmene sine i 29 av Afghanistans 34 provinser. Sikkerhetssituasjonen er blitt verre over hele landet, heter det i en FN-rapport som ble lagt fram tirsdag.

Særlig i den nordøstlige delen av landet har det vært harde kamper etter at Taliban-bevegelsen startet sin våroffensiv. Flertallet av de internt fordrevne kommer fra disse områdene.

I fjor ble over 660.000 sivile nødt til å flykte fra hjemmene sine i Afghanistan. FN forventer at det samlede antallet i år vil bli noe lavere.

I Norge opplyste Utlendingsdirektoratet (UDI) i forrige måned at de definerer to av de 34 afghanske provinsene som «generelt utrygge». Helmand og Nangarhar-provinsen er plassert i denne kategorien. Det betyr at flyktninger fra andre deler av Afghanistan kan sendes tilbake hvis de kommer til Norge.

