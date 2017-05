Senatsleder: Sparkingen er et stort feiltrinn

–Tidligere i dag ringte president Trump meg og informerte om at han gir direktør Comey sparken. Jeg sa til presidenten, «Herr president, med all respekt, du gjør en stor feil», sier Comey til journalister tirsdag kveld lokal tid.

Demokraten stiller spørsmål ved om avskjedigelsen har sammenheng med at etterforskningen «kom for tett på» for presidenten.

–Denne etterforskningen må ledes så langt unna Det hvite hus som mulig, og lengst mulig unna noen Trump har utnevnt, sier han videre.

Republikaner-veteranen John McCain sier Kongressen må nedsette en spesialkomité for å etterforske Russlands innblanding i fjorårets presidentvalg. Trumps avgjørelse om å fjerne Comey «bekrefter bare behovet og nødvendigheten av en slik komité», sier han.

Andre demokrater krever også at en uavhengig kommisjon eller aktor skal etterforske de mulige forbindelsene mellom Trumps valgkamp og Russland. Senator Kamala Harris skriver at man ikke vente med å igangsette en uavhengig etterforskning.

–Jeg har sagt det før og sier det igjen, vi må ha en spesialaktor til å holde kontroll over FBIs Russland-etterforskning.

Dick Durbin, demokratenes «nummer to» i Senatet, sier han avventer informasjon fra Det hvite hus om etterforskningen kommer til å fortsette.

