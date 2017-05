Israelere og palestinere spente på hva Trump har i ermet

– Vi elsker Israel og vi respekterer Israel, sa den amerikanske presidenten under en forblåst velkomstseremoni på Ben Gurion-flyplassen utenfor Tel Aviv.

– Måtte ditt besøk bli en milepæl på veien mot fred, kvitterte Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Han hyllet videre Trumps tale i Saudi-Arabia søndag, der den amerikanske presidenten gikk hardt ut mot Iran og anklaget landet for å spre terror og uro i flere land i regionen.

Militærhjelp

USA har i alle år vært Israels fremste støttespiller, også militært. Siden seksdagerskrigen i 1967, da Israel okkuperte Vestbredden, Gazastripen, Sinaihalvøya og Golanhøydene, har landet i snitt mottatt 44 millioner kroner daglig i militærstøtte fra USA.

En ny avtale som ble inngått rett før årsskiftet, dobler dette til over 90 millioner kroner daglig de neste ti årene.

Palestinske aktivister hilste derfor Trump velkommen med generalstreik og demonstrasjoner på Vestbredden mandag og anklager USA for å støtte den 50 år lange israelske okkupasjonen av området.

Frykt og usikkerhet

Både israelere og palestinere har sett fram til Trumps todagersbesøk med spenning og frykt, usikre på hva den amerikanske presidenten eventuelt måtte ha i ermet for dem.

Trump hevdet tidligere i år at det ikke var noe i veien for at Israel og palestinerne kunne inngå en fredsavtale, noe han selv ville være mer enn behjelpelig med å få i stand.

Tjenestemenn i Det hvite hus har foran besøket imidlertid forsøkt å dempe forventningene om framskritt i fredsprosessen, som har stått i stampe i årevis.

Jublet for Trump

Valget av Trump skapte stor begeistring hos den israelske høyresiden og Netanyahu, etter at Trump i valgkampen blant annet lovet at USA som første land i verden skulle flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967, har senere annektert området og gjør krav på Jerusalem som sin «evige og udelelige hovedstad», til protester fra palestinerne og resten av verden.

Advarslene mot å flytte ambassaden har vært mange, ikke minst fra araberverdenen. Trump, som i helgen besøkte Saudi-Arabia og inngikk kontrakter om salg av våpen og militært utstyr for 930 milliarder kroner til landet, skal derfor ha lagt planen om ambassadeflyttingen på is.

Klagemuren og Betlehem

Trump innleder besøket med en formell velkomst hos Israels president Reuven Rivlin, før han fortsetter til jødenes helligste sted Klagemuren i det okkuperte Øst-Jerusalem og Gravkirken der de kristne tror Jesus ble lagt etter korsfestelsen.

Mandag ettermiddag møtes Trump og Netanyahu til samtaler, før de avrunder dagen med en festmiddag.

Tirsdag morgen reiser Trump til Betlehem der han tas imot av palestinernes president Mahmoud Abbas, før han returnerer til Israel og besøker holocaustmuseet Yad Vashem og holder en avsluttende tale ved det israelske nasjonalmuseet.

(©NTB)