Trump på vei mot Israel

Etter å ha erklært at det å finne en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina «kanskje ikke er så vanskelig som folk har trodd», kommer Trump til Israel med få konkrete ideer om å løse et problem som presidenter før ham har slitt med i tiår, skriver nyhetsbyrået AP.

Trump, som har tilbrakt to dager i Saudi-Arabia, reiser til Jerusalem mandag. I løpet av oppholdet vil han ha separate møter med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. Han vil også besøke Holocaust-minnesmerket Yad Vashem og Klagemuren.

Da han var vert for Abbas i Det hvite hus i mars, sa Trump at det å oppnå fred «er noe som jeg tror, for å være ærlig, kanskje ikke er så vanskelig som folk har trodd opp gjennom årene. Men vi trenger to parter som er villige. Vi tror at Israel er villig. Vi tror du er villig. Og hvis dere begge er villige, skal vi lage en avtale».

Tjenestemenn i Det hvite hus har forsøkt å tone ned forventningene om vesentlige fremskritt i fredsprosessen under Trumps visitt, og prøver å dreie den mot å være mer symbolsk enn et besøk med et konkret politisk innhold.

Likevel kan Donald Trump bli nødt til å engasjere seg i en del delikat diplomati etter han skal ha avslørt klassifisert informasjon som Israel fikk om IS med russiske tjenestemenn uten israelsk tillatelse.

Israel er også bekymret for våpenhandelen til 110 milliarder dollar med Saudi-Arabia som Trump kunngjorde i Riyadh lørdag.

