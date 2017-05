Fakta om eksplosjonen i Manchester

* 22.33 mandag 22. mai: Politiet varsles om en eksplosjon ved Manchester Arena, der tenåringsidolet Ariana Grande avholder konsert. Politibiler, bombegruppe og 60 ambulanser rykket ut. Flere enn 400 politifolk ble tilkalt etter eksplosjonen.

22 drept i selvmordsaksjon ved konsertarena i Manchester Minst 22 mennesker er drept, blant dem barn og unge, i et selvmordsangrep mot en Ariana Grande-konsert i Manchester, ifølge politiet.

* Politiet mener eksplosjonen gikk av i foajeen på arenaen, mens Manchester Arena mener den rammet utenfor lokalet, på offentlig sted. Foajeen knytter arenaen til Victoria stasjon, et knutepunkt for byens trikk- og tognettverk.

* Området rundt arenaen ble sperret av. Det ble også et område rundt byens viktigste sykehus, slik at ambulansene lettere kunne komme til med skadde.

Dette vet vi:

* Greater Manchester Police har bekreftet at 22 personer er drept og 59 er fraktet til sykehus. Flere av de drepte er barn og unge. Det er ikke klart om politiet regner gjerningsmannen blant de 22 drepte.

* Saken behandles foreløpig som en terrorhendelse. Politiet tror mannen handlet alene. Angriperen ble drept på stedet.

* De skadde behandles ved åtte sykehus i området rundt Manchester.

* Politiet tror eksplosjonen ble utløst med en provisorisk sprengladning som mannen hadde med seg.

* Området rundt Manchester Arena og Victoria stasjon forblir avsperret inntil videre. En gruppe tekniske etterforskere og rettsmedisinere skal granske åstedet.

* Statsminister Theresa May har kalt inn til COBRA-møte tirsdag. COBRA (en forkortelse for Cabinet Office Briefing Rooms) er regjeringens koordineringsorgan for katastrofer og krisesituasjoner. Møtet finner sted i statsministerboligen i 10 Downing street.

* Ariana Grande kom fysisk uskadd fra hendelsen, men har avbrutt Dangerous Woman-turneen, som etter planen skulle innom London, Belgia, Tyskland, Sveits, Latin-Amerika og Asia.

* Angrepet er det dødeligste terrorangrepet i Storbritannia siden selvmordsbombere drepte 52 mennesker på tre T-banetog og én buss i London i juli 2005.

* Så langt er det ikke meldt om at nordmenn er rammet av eksplosjonen.

Dette vet vi ikke:

* Flere detaljer om ofrene.

* Politiet har foreløpig ikke gått ut med informasjon gjerningsmannen. De ber publikum om å ikke spekulere i hans identitet eller spre navn.

* Det er ikke klart om mannen var del av et større nettverk. Politiet sier det er et av punktene som prioriteres i etterforskningen.

* Ingen har påtatt seg ansvaret for angrepet, men IS-tilhengere har feiret angrepet på internett og spredt en video av en mann som hevder å stå bak angrepet.