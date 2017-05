Grande har mange unge fans

De fleste som overvar mandagskveldens konsert i Manchester, der en kraftig eksplosjon kostet minst 19 mennesker livet og såret over 50, var barn og tenåringer.

Britiske medier forteller om fortvilte foreldre som utover kvelden og natten lette etter barna sine utenfor konsertlokalet og sykehusene i Manchester.

Blant dem som er dypt sjokkert etter hendelsen, er Australias statsminister Malcolm Turnbull.

– Denne hendelsen, dette angrepet, er særlig råttent, særlig kriminelt, særlig forferdelig, ettersom det er tenåringer som synes å ha vært målet, sier han.

– Dette er et angrep mot uskyldige. Det fins ikke noen verre forbrytelse enn drap på barn. Dette er et direkte og brutalt angrep rettet mot unge mennesker over alt, mot friheten alle steder, sier han.

Den 23 år gamle amerikanske artisten Ariana Grande, som begynte karrieren som barnestjerne, forteller at hun er knust etter dramaet.

– Fra dypet av mitt hjerte, jeg er så lei meg at jeg ikke finner ord, skriver hun på Twitter.

