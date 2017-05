Nordmenn kom seg ut av Manchester Arena

De to havnet midt i dramaet som utspant seg i konsertlokalet som har plass til 21.000 mennesker. 37-åringen forteller til VG at det smalt to ganger like etter at Ariana Grande hadde gått av scenen.

– Hun hadde akkurat sunget ekstranummeret «Dangerous Woman», så kom lyset på, og så hørte vi to kraftige eksplosjoner. Da var det en som skrek høyt, og alle begynte å løpe ut, sier Haukefær.

– Jeg skjønte jo ikke noe, datteren min ble veldig redd. Vi tok hendene til hverandre og begynte å springe. Folk hadde panikk, og alle sprang.

Eirin Nerhus Kristiansen (14) hadde fått turen i gave og reiste til Manchester sammen med stefaren. De så fotballkamp søndag og var tilskuere på første rad under Grandes konsert mandag.

– Det er bare helt ufattelig å tenke på at vi satt der nettopp og så den flotte konserten. Og nå har dette skjedde. Vi har hørt at det er flere som er døde. Det er helt forferdelig, sier Haukefær på telefon til avisa.

– Det var jo nesten bare unge jenter sammen med foreldrene. Det var helt fryktelig å se alle springe ut i panikk. Vaktene sto helt apatiske og visste ikke hva de skulle gjøre, sier han.

(©NTB)