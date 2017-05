Den antatte selvmordsbomberen kom nylig fra Libya

En tidligere skolekamerat av 22-åringen forteller til The Times at Abadi, som var av libysk opprinnelse, men født og oppvokst i Manchester, nylig besøkte Libya.

– Han reiste til Libya for tre uker siden og kom hjem for noen dager siden, forteller den tidligere skolekameraten.

Abadi bodde i Fallowfield i Manchester og naboer forteller at han endret oppførsel etter utenlandsturen. Han lot skjegget gro, iførte seg religiøse klær, ba ute på gata og hengte opp flagg og bannere fra vinduene i huset.

Venn av IS-kriger

Den britiske sikkerhetstjenesten MI5 hadde også notert seg Abadis navn tidligere, ifølge The Times fordi han var en venn av Raphael Hostey, en 24-åring fra Manchester som har sluttet seg til den ytterliggående islamistgruppa IS i Syria.

Abadi var ikke blant de rundt 350 fremmedkrigerne som har returnert til Storbritannia etter å ha kjempet for IS og andre grupper i Syria og Irak, men britisk politi og sikkerhetstjeneste forsøker nå å fastslå om han mottok trening av grupper som dette under oppholdet i Libya.

Salman Abadis bror Ismail ble pågrepet tirsdag og satt onsdag fortsatt i varetekt. Fengslingsgrunnlaget er ikke kjent.

Overvåkingsvideo

Britisk politi er rimelig sikre på at det var Salman Abadi som sto bak terroraksjonen utenfor Manchester Arena, der den amerikanske artisten Ariana Grande kort tid før hadde gått av scenen etter en konsert for 21.000 tilhørere.

En overvåkingsvideo viser hvordan 22-åringen satte fra seg en koffert i foajeen på arenaen. Den skjulte sprengladningen som han detonerte kort tid etter. 22 mennesker ble drept og 59 ble såret i terroraksjonen, blant dem mange barn og unge.

Bombemaker

Britisk politi og sikkerhetstjeneste er usikre på om det var Abadi som hadde laget sprengladningen og frykter derfor at en bombemaker kan være på frifot.

Britiske myndigheter har derfor hevet trusselnivået til «kritisk» for første gang siden 2007 og spesialstyrker fra SAS patruljerte onsdag i Manchesters gater.

(©NTB)