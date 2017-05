Moody's nedjusterer kredittvurdering av Kina

Samtidig med at kredittvurderingen reduseres fra Aa3 til A1, endrer Moody's også sine forventninger fra «negativ» til «stabil». A1 plasserer landet i det øvre mellomsjiktet av investeringsverdighet og er fortsatt et godt stykke unna såkalt søppelstatus.

Selskapet, som er et av de tre store globale kredittvurderingsbyråene, venter at Kinas gjeld kommer til å fortsette å øke i årene som kommer. Til neste år tror Moody's at den samlede gjelden vil være på 40 prosent av brutto nasjonalprodukt.

Moody's endring bidro til at hovedindeksen på de kinesiske børsene i Shanghai og Shenzhen falt. Composite-indeksen i Shanghai falt 0,6 prosent. Også i Hongkong var markedet påvirket, men i mindre grad. Der falt Hang Seng-indeksen 0,1 prosent.

Det er første gang på nesten tre tiår at Kinas kredittvurdering blir nedjustert.

Beslutningen kommer etter at Beijing har nedjustert vekstmålet for i år fra 6,7 prosent til 6,5 prosent, noe som i et vestlig land ville ha vært svært bra, men som for Kina innebærer den laveste vekstraten siden 1990.

Finansdepartementet i Beijing avviser Moody's argumenter. De mener Moody's har benyttet unøyaktige metoder for å fastslå risikoen som landets økonomi står overfor.

– Moody's har overvurdert vanskelighetene som den kinesiske økonomien står overfor, heter det i en uttalelse fra Beijing.

(©NTB)