Seks omkom i syklon i Bangladesh

Syklonen Mora traff land med store nedbørsmengder og en vindstyrke på rundt 30 sekundmeter i Cox Basar-området sør for millionbyen Chittagong.

Seks mennesker er bekreftet omkommet, og myndighetene anslår at rundt 20.000 bolighus i området ble påført skader.

– Vi forsøker nå å skaffe oss full oversikt over skadene, slik at vi kan rehabilitere menneskene som er rammet, sier Obaidul Quader, som er minister for veier og bruer i Bangladesh.

Over 450.000 mennesker ble evakuert fra sine hjem før syklonen Mora nådde land, og tirsdag ettermiddag lokal tid satte de første kursen hjemover igjen.

