Nordmann døde etter angrep av biesverm i Spania

Mannen var bosatt i Mijas og arbeidet ved den norske kirken i Calahonda. Han hadde vært ute og gått en tur da han torsdag ble funnet død ved Riviera del Sol av en kvinne som var ute og luftet hunden, skriver avisen Sur.

Ifølge Spaniaavisen opplyser politiet at mannen ble funnet med skjorta trukket over ansiktet, trolig i et forsøk på å skjerme seg fra biene. Mannen var ifølge politiet full av biestikk ellers på kroppen. Kilder opplyser at nordmannen var stukket så mange ganger at giften var dødelig.

400 meter unna stedet nordmannen ble funnet, ligger en biefarm med hele 150 bikuber. Politiet antar at mannen har kommet for nærme bikubene og at han ble stukket av en hel sverm da han forsøkte å komme seg unna.

– De kan ha vært mer aggressive siden honningen akkurat var hentet, og fordi han passerte for nærme og lagde støy da han hørte summingen, sier en birøkter til avisen Sur.

Det er ikke kjent om birøkteren som eide bikubene hadde satt opp varselskilt slik reglene tilsier.

