50.000 på støttekonsert i Manchester

Førstemann ut på scenen, Marcus Mumford fra Mumford & Sons, avsluttet stillheten med ordene «la oss ikke være redde».

Take That og Robbie Williams startet deretter konserten.

Ariana Grande, som holdt konserten i Manchester i mai da terrorangrepet i byen fant sted, gikk på scenen iført en hvit genser med teksten «One Love Manchester».

– Manchester, deres mot er vårt håp, sa hun.

Blant artistene som opptrer, er verdensstjerner som Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Niall Horan (fra One Direction) og Kate Perry.

– Jeg bøyer meg for dere, for til tross for alt som har skjedd her, verken lukter eller føler eller hører eller ser jeg noe hat, sa Pharrell Williams før han dro i gang superhiten «Happy».

Konserten holdes på cricketbanen Old Trafford, og 50.000 publikummere trosset frykten og har møtt opp for å høre på sine idoler. Konserten sendes direkte i en rekke land, i Norge på NRK3.

Allerede tidlig på søndagen begynte folk å stille seg i kø utenfor konsertområdet. Ifølge BBC har politiet slått «en jernring» rundt området. Ekstra politistyrker er innkalt fra andre deler av landet, og det er væpnet politi ved alle veikryss ved området og ved alle inngangsporter.

Alle som skulle inn på konserten, måtte gjennom omfattende sikkerhetskontroller, og ingen fikk lov å ha med seg store bager, ryggsekker eller lignende.

(©NTB)