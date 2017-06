Eksperter: Vanskelig for May å fortsette etter dette

May har ingen planer om å gå av, melder britiske medier fredag morgen, uten at det er opplyst hvem kildene er. May skal selv klokken 11 norsk tid holde en pressekonferanse. Hvis det stemmer at hun ikke vil gå av, går hun dermed tilbake på det hun selv la ut på Facebook 20. mai:

– Hvis jeg mister bare seks seter, kommer jeg til å tape dette valget, og Jeremy Corbyn (Labour-leder, red.anm.) må sette seg ned for å forhandle med presidenter, statsministre og regjeringsledere i Europa, skrev May.

Professor Matthew Goodwin ved Kent University mener May nå er så svekket at hun risikerer å bli byttet ut allerede før sommeren er over.

– Dette er et massivt problem for De konservative og Theresa May, som i løpet av kort tid går inn i forhandlinger med EU. May vil nå komme under et enormt press. Partiet vil muligens vurdere å bytte ut partilederen, sier Goodwin, som er ekspert på britisk politikk, til Dagens Næringsliv.

– Klokken tikker for Theresa May. May er svekket, og det kan føre til at Boris Johnson (Storbritannias utenriksminister, red.anm.) tar over som etterfølger før sommeren er over, sier Goodwin videre.

– Vanskelig å overleve

– Det blir svært vanskelig for May å overleve dette, sier Matt Cole, historiker og statsviter ved University of Birmingham, til TT.

Lena Karlsson ved det svenske Utrikespolitiska Institutet deler også dette synet.

– May har ikke den sterke posisjonen i det konservative partiet. Hun fikk partilederposten etter intern strid og etter at andre kandidater falt ut. Hun svekkes ved at hun ikke hadde trengt å utløse nyvalg. Hun har satt seg selv i en knipe og tok for gitt at hun skulle gå seirende ut, sier Karlsson.

– Usedvanlige omstendigheter

Det finnes nå flere spørsmål enn svar, påpeker Stuart Wilks-Heeg, som leder det politiske fakultet ved University of Liverpool, overfor Ritzau.

– Det er et svært overraskende valgresultat og det er usedvanlige omstendigheter. Akkurat nå er det ikke mulig å gi et klart svar på hvem som kan danne regjering, sier Wilks-Heeg.

– Sist vi hadde en tilsvarende situasjon var i 1974. Også den gang skrev en konservativ regjering ut nyvalg og endte med tilbakegang, sier han videre.

Regjeringssamtaler

Statsminister Theresa May har førsterett til å forsøke å danne regjering. Det kan hun og det konservative partiet gjøre enten ved å danne koalisjon med noen av de andre partiene, eller ved å danne mindretallsregjering. Begge deler vil være vanskelig å få til, mener Wilks-Heeg.

– Den mest naturlige kombinasjonen vil være å danne en koalisjon med Nord-Irlands unionistiske parti DUP, sier han.

DUP mener selv at partiet kan få en nøkkelrolle som støtteparti dersom De konservative danner mindretallsregjering.

– Det er for tidlig å spekulere, men dersom resultatet blir som det nå ser ut, vil DUP få mulighet til å utøve stor makt, sier DUPs Jeffrey Donaldson til BBC.

Corbyn vil ha makt

Samtidig ber Labour-leder Jeremy Corbyn om at May må gå av. Hun må gjøre det rette for landet og trekke seg slik at en ny regjering kan dannes, sa han allerede før valgresultatet var klart.

Storbritannia-kjenner Øivind Bratberg mener det ikke kan utelukkes at Labours radikale leder Jeremy Corbyn ender opp som statsminister.

– Ut fra valgdagsmålingene er det mulig å se for seg en mindretallsregjering fra Labour med parlamentarisk støtte fra en regnbuekoalisjon, sa Bratberg til NTB natt til fredag.

– Hvis valgdagsmålingen stemmer, er dette et jordskjelv, sa Bratberg, som mener et slikt utfall også kan føre til en maktkamp i Det konservative partiet.

– Dette er en katastrofe for Theresa May. Det vil settes spørsmålstegn ved hennes lederskap, og hun vil bli satt under sterkt press til å gå av, sier Iain Begg, professor i statsvitenskap ved London School of Economics ifølge TT.

