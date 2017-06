May må støtte seg til nordirske unionister

Det skal ikke være snakk om noen koalisjon mellom De konservative og det nordirske partiet, men om det som omtales som «en forståelse», melder britiske medier. Selv sa May ingenting om sine planer før hun satt seg i bilen og dro til Buckingham Palace.

– Theresa May ror inn i ukjent farvann når hun nå må søke støtte hos de nordirske unionistene, sier Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg.

Han sier at DUP kan presse De konservative i brexit-forhandlingene. DUP var for EU-utmeldelse, men ønsker en myk brexit.

-Vi har sett fra skandinavisk politikk hvordan et lite parti kan få mer makt enn oppslutningen tilsier. Situasjonen i Nord-Irland er komplisert, og De konservative får nok ingen blankofullmakt til å føre sin politikk, sier Bratberg.

Sterkt svekket

Det er en sterkt vekket Theresa May som nå danner ny regjering. Hennes konservative parti er fortsatt Storbritannias største parti, men tapte sitt rene flertall i Underhuset.

– Dette er en total katastrofe for Theresa May. Det var hun som ønsket et valg, så dette resultatet slår direkte tilbake på henne, sier BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

May skrev ut nyvalg i april for å få styrket sin posisjon foran brexit-forhandlingene. Da nyvalget ble skrevet ut, så det ut til å gå mot et brakvalg for May. Målingene viste et forsprang på 20 prosentpoeng foran opposisjonspartiet Labour, men ledelsen skrumpet sakte, men sikkert inn fram mot valget. At May skulle tape flertall i Parlamentet kom likevel overraskende på de fleste.

– Jeg er veldig overrasket. Ifølge målingene lå hun jo an til å få et komfortabelt flertall. Men hun gjorde en dårlig valgkamp og blir straffet for alle feilene hun gjorde, sier førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder. Han er i London for å følge valget, og sier at det nå er flere og flere som antyder at det kan bli nyvalg allerede i høst.

– Dersom Theresa May ikke får gjennom saker knyttet til brexit-forhandlingene og viktige innenrikspolitiske saker, har hun ikke noe annet valg enn å utlyse nyvalg, sier Mustad.

Labour ber May gå

Britiske aviser er ikke nådige mot May dagen derpå.

Tabloide Daily Mail beskriver valget med følgende setning: «Hun tabbet seg ut».

Mays partikollega, tidligere finansminister George Osborne, beskriver opptreden hennes i valgkampen som stiv, og kaller programmet hennes for en katastrofe. Osborne, som nå er redaktør for London Evening Standard, legger til at hun ikke vil overleve lenge som statsminister.

Labours leder Jeremy Corbyn ber statsminister Theresa May gå av etter det dårlige valgresultatet. Corbyn sier at det politiske landskapet i Storbritannia er forandret og at folket har avvist den konservative linjen.

Da det bare gjensto resultater fra en av de 650 valgkretsene viste det en framgang på 29 seter for Labour.

Øivind Bratberg kaller resultatet «et eventyrlig løft» for Corbyn, og peker på at resultatet er langt bedre enn noen forventet. Langt flere unge briter avga sin stemme i dette parlamentsvalget enn tidligere, og det var med å gi Labour et løft.

Da 649 kretser var talt hadde Labour 261 seter, mot De konservatives 318. Det kreves 326 seter for å få flertall, og det kan De konservative få ved hjelp av DUP, som får ti seter.

Partileder går

Valget har krevd en partileders avgang. UKIPs leder Paul Nuttall går av etter et elendig valgresultat. Det EU-skeptiske og innvandringskritiske partiet UKIP mistet sitt ene sete i Underhuset i torsdagens valg og en fikk en oppslutning på bare 1,8 prosent. Nuttall valgte fredag å trekke seg med umiddelbar virkning.

I Skottland var det tilbakegang for uavhengighetspartiet SNP, som mistet 21 av sine 56 seter i Underhuset. To av partiets sentrale politikere, nestleder Angus Robinson, som har ledet partigruppa i Westminster og den tidligere SNP-lederen Alex Salmond tapte begge sine seter.

Valgresultatet viser også at for første gang i historien får det nye Underhuset minst 200 kvinner.

