Afghanistan holder nasjonal sørgedag for hundrevis av terrorofre

Minst 200 personer har mistet livet og over 600 er såret i angrep i Afghanistan de to siste ukene.

Lørdag har myndighetene erklært offisiell sørgedag, og ved offentlige bygninger i hele landet, samt ved landets ambassader rundt omkring i verden vaiet det afghanske flagget på halv stang.

160 mennesker ble drept og 460 såret da en tankbil fylt med sprengstoff gikk i luften i Kabuls best bevoktede område i forrige uke. Etter dette ble minst 20 mennesker drept og 119 såret da tre bomber gikk av under gravferden for en ung mann som ble drept av politiet idet han protesterte mot manglende sikkerhet i hovedstaden etter bombeangrepet.

Tirsdag ble sju personer drept og 15 såret i et bombeangrep mot en moské i byen Herat vest i landet.

Byen Khost sørøst i landet har også nylig blitt rammet av et angrep. Der ble 13 mennesker drept av en bilbombe lørdag for to uker siden.

