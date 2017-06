Minst 15 båtflyktninger døde i Middelhavet – 1.650 berget

Åtte lik ble lørdag funnet utenfor Libyas kyst, i en oppblåsbar båt som kan bære opptil 120 passasjerer, opplyser den libyske kystvakten. Oberst Fathi al-Rayani anslår at «minst 100 mennesker er savnet etter hendelsen utenfor Garabulli, rundt seks mil øst for Tripoli».

En AFP-reporter som var med kystvakten på patrulje, sier de døde ble funnet inni båten, som lufta hadde gått ut av.

Samtidig opplyser den italienske kystvakten at totalt sju lik lørdag ble funnet i smuglerbåter. Italienerne koordinerte bergingsoperasjoner der totalt rundt 1.650 mennesker ble hentet opp fra ni gummibåter og tre småbåter lørdag.

Over 60.000 i år

Libya er det fremste utfartsstedet for menneskesmuglere som sender skrøpelige båter, ofte fullpakket med migranter og flyktninger, ut på Middelhavet med kurs for Europa. Flere tusen mennesker har de siste årene mistet livet under den farlige reisen.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon har rundt 61.250 migranter og flyktninger ankommet Italia over Middelhavet så langt i år, mot 49.200 i samme periode i fjor. 1.711 er døde eller savnet.

Økningen skyldes delvis dårligere forhold i Libya, ifølge organisasjoner som jobber med migrantene.

Flere pågrepet

Torsdag og fredag ble over 900 båtflyktninger berget utenfor Libya, opplyser den italienske kystvakten. En talsmann for den libyske marinen sier samtidig at kystvakten fredag stanset fem gummibåter og to trebåter med over 570 migranter om bord.

Talsmannen, general Ayoub Qassem, sier båtene ble eskortert av libyske menn på vannscootere. Tre av dem ble pågrepet av kystvakten.

– Migrantene er afrikanere, bangladeshere, egyptere, marokkanere. De leveres til interneringssenteret i Zawiya, sier generalen.

Kaos

Libyske myndigheter har fått kraftig kritikk for å sperre inne flyktninger og migranter i leirer under umenneskelige forhold. EU har inngått et tett samarbeid med Libya i et forsøk på å redusere antallet mennesker som forsøker å ta seg fra Nord-Afrika til Europa via sjøveien.

Italia har blant annet gått med på å styrke den libyske kystvakten, slik at den skal kunne stoppe og tvinge båter til å vende tilbake til Libya.

Landet har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

