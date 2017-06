UNICEF: Situasjonen i Mosul er prekær

Anslagsvis 100.000 barn er fortsatt i byen, og det er knapt med mat, vann og medisiner. Ifølge regjeringen er mer enn 628.000 mennesker fordrevet fra den vestlige delen av Mosul som har anslagsvis 1,8 millioner innbyggere. 345.000 av dem som er fordrevet, er barn.

UNICEF og organisasjonens samarbeidspartnere leverer nødhjelp til området, inkludert mat, vann og hygieniske artikler. De har plassert seg langs forskjellige ruter ut av byen for å nå så mange som mulig av dem som forsøker å komme seg i sikkerhet.

Situasjonen i den østlige delen av Mosul, som nå kontrolleres av den irakiske regjeringen, er fortsatt spent, selv om anslagsvis 117.000 mennesker har returnert til sine hjem. Her er det mangel på rent drikkevann, strøm og andre elementære. hjelpemidler.

Vannmangelen utgjør et særlig problem, spesielt vest i Mosul der det meldes om at mange drikker fra ubehandlede og usikre vannkilder. UNICEF og partnerne leverer over 4 millioner liter vann til den nødstedte befolkningen i byen.

(©NTB)