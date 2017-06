Storbrann i 27 etasjer høy boligblokk i London

Avisa Daily Mail melder at desperate beboere har laget tau av laken og forsøker å klatre ut av vinduene, men ifølge The Guardian er det foreløpig ikke meldt om omkomne i flammeinfernoet. Det meldes at mange er fanget inne i flammehavet.

Brannen slukte 27-etasjes Grenfell Tower på Latimer Road i White City onsdag morgen og redningsmannskapene frykter at hele det store bygget skal rase sammen.

Gruoppvekkende bilder dukket opp på sosiale medier som viser massive flammer slikker opp på siden av blokken. Beboere som var fanget langt opp i Høyblokka svingte med lommelykter og ropte på hjelp.

Mange skadde

Flere mennesker behandles for diverse skader, skriver London-politiet på Twitter, blant annet er 15 personer røykskadd. Omkring 200 brannfolk og 44 brannbiler arbeider på stedet.

Brannen i nærheten av Notting Hill er voldsom med store flammer, viser i en video av The Guardian, samt bilder fra øyevitner på Twitter.

Avisen skriver også at vitner på stedet kan høre folk rope om hjelp fra bygningen. Ifølge BBC har øyenvitner sagt at de har sett lys, som kan være lommelykter, som blinker på toppen av bygningen.

– Det ser forferdelig ut. Jeg har aldri sett noe lignende. Det er en enorm brann, sier et øyenvitne til TV-kanalen.

Ekstreme forhold

Visebrannmester i London Dan Daly sier til Sky News at brannmannskapene arbeider med røykdykkerutstyr under ekstremt vanskelige forhold for å kjempe mot ilden.

Øyenvitner beskriver kaotiske scener i gatene der beboere forsøker å finne hverandre etter evakueringen. I bakgrunnen høres knitringen fra flammene og lyden av bygningsbiter som faller til bakken. Alle veier rundt Høyblokka er sperret av.

Ifølge AFP er bygningen fra 1974.

Londons ordfører, Sadiq Khan, skriver på Twitter:

– Stor hendelse i Grenfell Tower i Kensington. 40 brannbiler og 200 brannmenn på stedet. Følg brannvesenet for oppdateringer.

Brannvesenet opplyser at bygningen har 27 etasjer, og at brannen er fra 2. etasje og helt til toppen av bygget. De fikk melding om brannen rundt klokken 1.15 natt til onsdag.

