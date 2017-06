Politiet: Finsbury Park-ofre var alle muslimer

– Angrepet bærer alle kjennetegn på et terrorangrep, sa polititalsmann Neil Basu mandag formiddag. Han la også til at det foreløpig ikke er andre mistenkte i saken.

Basu oppfordret samtidig til ro og la til at det vil bli satt inn ekstra politiressurser i London i dagene som kommer.

En mann mistet livet og ti andre såret da en varebil natt til mandag braste inn blant folk som akkurat hadde kommet ut fra midnattsbønnen i Finsbury Park-moskeen.

Polititalsmann Basu opplyste også at mannen som døde, hadde fått et illebefinnende rett før påkjørselen skjedde og at han allerede fikk førstehjelp da bilen kjørte inn i folkemengden.

En 48 år gammel mann som politiet mener kjørte bilen, er pågrepet. Ifølge Basu var 48-åringen rolig da han ble pågrepet.

– Vi må alle stå sammen mot ekstremisme, uansett hva motivet er, sa Basu.