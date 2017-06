16-åring drept av bjørn i Alaska

Patrick Cooper var allerede halvveis i løpet da han begikk en skjebnesvanger feil. Uvisst av hvilken grunn svingte han av fra løypa langs Bird Ridge Trail og løp seg vill.

Borte fra konkurranseløypa støtte han på en svartbjørn. Han forsøkte å løpe vekk fra bjørnen og skal i panikk ha ringt broren sin for å fortelle at han ble jaget av en bjørn. Broren varslet løpsledelsen, som igjen satte i gang søk eter 16-åringen.

Det tok flere timer før redningsmannskaper fant Cooper, og da var det allerede for sent. Han ble funnet død omtrent halvannen kilometer opp fjellsiden, en stigning på omtrent 140 meter. Den drøyt 110 kilo tunge svartbjørnen sto da ved liket av gutten. En skogvokter skjøt bjørnen i hodet, og den løp vekk fra stedet.

Levningene av Patrick Cooper ble fløyet ut fra stedet, mens mannskaper fra nasjonalparken søkte etter bjørnen. En talsmann for viltforvaltningen sier at de tror angrepet var et svært sjeldent tilfelle der rovdyret gikk til angrep uten at det var for å forsvare seg. Det siste kan blant annet skje når en binne vil forsvare ungene sine.

– Det er svært uvanlig. Det er nesten som når noen blir truffet av lynet, sier talsmann Ken Marsh om angrepet.

Senere samme dag kom det melding om et en person var drept og en annen skadd i et bjørneangrep rundt 50 mil nordøst for Anchorage.

(©NTB)