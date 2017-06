Svakt SAS-resultat, tross passasjervekst

– Vi drar ned kostnader og investerer der vi tror det er potensial for å tjene enda mer penger. Det er en god cocktail for å skape et sterkt SAS i framtiden, sier konserndirektør Eivind Roald til NTB.

Han kan se tilbake på et andrekvartal fra februar til april der driftsinntektene faktisk økte med en snau milliard svenske kroner til 9,8 milliarder. Driftsresultatet viser imidlertid et underskudd på 110 millioner svenske kroner, mot 240 millioner i pluss i fjor. Resultat før skatt var minus 208 millioner svenske kroner, ned fra 127 millioner i pluss i andre kvartal i fjor.

– Analytikerne ventet et resultat på minus 342 millioner kroner. Vi leverte et resultat før skatt og engangskostnader på minus 259 millioner og ligger dermed nesten 100 millioner bedre an enn analytikernes spådommer. Resultatet er i henhold til planen, og vi er fornøyd med at vi har fått over 300.000 nye kunder i kvartalet, i tillegg til 100.000 nye Eurobonus-medlemmer, sier Roald.

Dobler kuttprogrammet

Men lønnsomheten er fortsatt for lav og må bli bedre. Selskapet dobler derfor det allerede varslede effektivitetsprogrammet, slik at kostnadene i løpet av 2020 skal være kuttet med til sammen 3 milliarder svenske kroner. Her ligger det en rekke tiltak, blant annet et håp om økt fleksibilitet fra de ansatte. Det er en kjensgjerning at flyselskapet tjener mer penger om sommeren enn om vinteren.

– Vi kommer til å arbeide for å få til økt fleksibilitet fra de flygende. Behovet er for lite og med for mange ansatte om vinteren, mens behovet er for stort, men med for få ansatte om sommeren. Vi må nå jobbe sammen med de ulike ansattegruppene med frivillighet, og kanskje vil en løsning være å flytte noe av ferien til andre tider av året enn sommeren når behovet er størst, sier Roald.

SAS kommer også til å ta grep rundt hele leverandørkjeden, noe som betyr ekstra runder for å få ned prisene på ulike tjenester. I tillegg skal digitaliseringen føre til bemanningsreduksjon, og også administrasjonen vil bli slanket over tid.

Nytt lojalitetsselskap

SAS-styret har dessuten besluttet å opprette et helt nytt selskap for lojalitetsutvikling og inntektsstrømmer. Dette selskapet skal drives separat og ligge utenfor SAS-systemet, og får Eivind Roald som administrerende direktør fra juli. Over tid er planen å trekke inn private investorer i dette selskapet.

Fra før er det kjent at SAS etablerer baser i London og Spania. Nå er det klart at basen i Spania blir lagt til Malaga.

– Vi er i en god driv og kommer fortsatt til å levere et overskudd i år. Vi forbedrer resultatet med over 340 millioner kroner fra foregående år, og det er gjort en kjempeinnsats det siste året. Når det er sagt, trenger vi å styrke lønnsomheten, samtidig som vi ser et stort potensial i Eurobonus-programmet, sier Roald.

