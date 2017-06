Pentagon hevder Syria forbereder bruk av kjemiske våpen

Pentagon-talsperson Jeff Davis sier USA har sett «aktivitet» ved Shayrat-flybasen, som «indikerer aktive forberedelser til bruk av kjemiske våpen».

Det er den samme flybasen som angivelig skal ha blitt brukt til å gjennomføre det kjemiske angrepet på Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i april, og som få dager senere ble gjenstand for et amerikansk rakettangrep.

Uttalelsen fra Pentagon underbygger påstandene som kom fra president Donald Trumps talsmann Sean Spicer, som under en pressekonferanse slo fast at Syrias president Bashar al-Assad og hans hær «vil betale en høy pris om de gjennomfører et massedrapsangrep med kjemiske våpen».

–Uakseptabelt

Russland og Syria avviser påstandene om at syriske regjeringsstyrker planlegger bruk av kjemiske våpen, noe Spicer mandag hevdet at det er avdekket «potensielle» beviser for. Ifølge ham vil et slikt kjemisk angrep sannsynligvis føre til massedrap på sivile, inkludert barn.

– Vi anser slike trusler mot den syriske regjeringen som uakseptable, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov tirsdag.

Russland har siden høsten 2015 deltatt aktivt i krigen i Syria og støttet styrkene til president Bashar al-Assad.

Frants Klintsevitsj, som sitter i forsvarskomiteen i det russiske føderasjonsrådet, anklager tirsdag USA for å «forberede et nytt angrep på posisjonene til syriske styrker», ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti.

Khan Sheikhoun

Syrias forsoningsminister Ali Haidar avviser at Assad-regjeringen forbereder et angrep med kjemiske våpen. Han sier at Syria ikke tidligere har brukt den type våpen, og at de heller ikke kommer til å gjøre det.

Spicer hevder det er observert handlinger av samme art som ble sett i forkant av angrepet 4. april, et angrep Trump-administrasjonen klandret Syrias president Bashar al-Assad for.

Minst 92 personer, inkludert 30 barn, døde ifølge Human Rights Watch (HRW) av eksponering for saringass i angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun.

Syria avviser å ha brukt gass i angrepet.

– Overrasket

Det hvite hus har ikke kommet med ytterligere detaljer om hvorfor Spicer gikk ut med advarselen. Talskvinne Sarah Sanders sa mandag kveld at hun ikke hadde noe mer informasjon.

Flere ansatte i det amerikanske utenriksdepartementet, som vanligvis er med på å koordinere uttalelser av typen Spicer kom med, sier de ble overrasket over advarselen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Kildene uttalte seg anonymt, ettersom de ikke er autorisert til å offentlig diskutere nasjonal sikkerhetsplanlegging.

