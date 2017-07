EU-ministre vil stramme grepet om hjelpeinnsats i Middelhavet

Italia skal nå utarbeide et forslag til retningslinjer for hjelpeorganisasjonene som har sendt båter til Middelhavet for å bidra i redningsarbeidet.

Det er klart etter at Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière og Frankrikes innenriksminister Gerard Collomb møtte Italias innenriksminister Marco Minniti i Paris søndag. EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos deltok også på møtet.

De nye retningslinjene vil etter alt å dømme bety strengere regler for hvor langt hjelpeorganisasjonene kan gå i redningsarbeidet.

Omdiskutert

Hjelpeorganisasjonenes innsats har lenge vært omdiskutert både i Roma og i Brussel.

Frykten er at nærværet skal fungere som en magnet på båtflyktninger, og at flere skal legge ut på den farefulle ferden over Middelhavet nettopp fordi de vet at det er båter der som kan plukke dem opp. De mest kritiske røstene har beskyldt frivillige organisasjoner for å fungere som en ren taxitjeneste for menneskesmuglere.

Hjelpeorganisasjonene fastholder på sin side at innsatsen er nødvendig for å redde flyktninger og migranter fra drukningsdøden i Middelhavet.

Ifølge avisa La Repubblica kan de nye retningslinjene ventes å inneholde et forbud mot å gå inn i libysk farvann. Samtidig skal den italienske kystvakten få en sterkere rolle i å koordinere arbeidet.

Relokalisering går langsomt

Kravet om en oppstramming har også sammenheng med EUs innsats for å avlaste Italia ved å relokalisere asylsøkere til andre EU-land.

Det er en innsats som har gått svært langsomt, og flere av EUs medlemsland nekter å ta imot asylsøkere gjennom ordningen. Frankrike og Tyskland varsler derimot at de nå vil begynne å ta imot flere gjennom ordningen.

Italia truet i forrige uke med å avvise båter fra utenlandske hjelpeorganisasjoner hvis ikke andre EU-land begynner å gjøre mer for å hjelpe til.

Italienerne vil også at andre EU-land langs Middelhavet skal ta imot noen av båtflyktningene ved sine havner. Frankrike har avvist dette, og hjelpeorganisasjonen SOS Méditerranée mener det ville blitt vanskelig å organisere.

Vil styrke innsatsen i Libya

På møtet i Paris ble de tre ministrene fra Frankrike, Italia og Tyskland også enige om flere grep for å forhindre flyktninger og migranter i å nå fram til Middelhavet. Det betyr nye tiltak for å styrke den libyske kystvakten, i tillegg til at FN skal få hjelp til å opprette flere flyktningleirer inne i Libya.

I en felleserklæring heter det også at de vil utrede konkrete tiltak som kan iverksettes for å styrke grensekontrollen i det sørlige Libya for å hindre innreise fra andre land.

Det er ventet at EU-kommisjonen legger fram et eget sett med forslag allerede på tirsdag. Saken vil bli diskutert videre når innvandringsministrene i EU samles til et uformelt møte i Tallinn på torsdag.

Antallet båtflyktninger har vært sterkt økende. Ifølge tall fra FN har nesten 84.000 kommet til Italia over Middelhavet siden nyttår, 19 prosent flere enn i fjor.