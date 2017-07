Rekordmange sivile drept i Afghanistan i år

1.662 sivile ble drept og over 3.500 ble såret i første halvår i år, flere enn noensinne siden FN begynte å føre statistikk i 2009.

– Statistikken i denne rapporten, fryktelig som den er, kan aldri formidle den menneskelige lidelsen som Afghanistans befolkning gjennomgår. Mange sivile afghanere har psykologiske traumer etter å ha mistet familie og venner, og de lever i frykt for hva de risikerer mens de lever sitt liv fra dag til dag, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein.

Opprørsangrep

Flertallet av de drepte ble ofre for angrep fra opprørere, blant dem Taliban og IS, og hvert femte drap fant sted i hovedstaden Kabul. Samtidig har nesten halvparten av landets 34 provinser opplevd en økning i antall drepte sivile i løpet av det siste halvåret.

Det er spesielt barn og kvinner som nå blir rammet hardere enn tidligere, ifølge FN, som forklarer økningen med bruken av improviserte eksplosiver og luftangrep mot tett befolkede områder.

– Det er ekstremt bekymringsfullt å se hvor mange barn som blir drept og skadd som følge av at konflikten øker. Dette gjenspeiler hvilken fare unge afghanerne står overfor i dag, sier Redd Barnas landdirektør, David Skinner, i en pressemelding.

Stadig mer utrygt

Tallene som ble offentliggjort mandag, gjenspeiler en stadig verre sikkerhetssituasjon i et land som for 16 år sider ble gjenstand for en USA-ledet invasjon som førte til at landets Taliban-styre ble styrtet.

174 kvinner ble drept og 462 såret i perioden, en økning på 23 prosent siden samme periode i fjor. Samtidig krevde angrepene livet av hele 436 barn, noe som er en økning på 9 prosent.

FNs spesialutsending til Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, fastslår at de sivile tapene er altfor høye. Han ber om at bruken av eksplosiver som rammer tilfeldige mennesker, må stanse øyeblikkelig.

Blodig Kabul-angrep

I første halvdel av 2017 er det også registrert en kraftig økning av sivile dødsfall knyttet til velorganiserte angrep med flere angripere. 259 personer er drept og 892 såret i slike angrep, noe som innebærer en økning på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Mange av disse ble drept og såret i angrepet som rammet Kabuls best bevoktede område i slutten av mai, da en tankbil lastet med eksplosiver gikk i luften i morgenrushet, like ved den tyske ambassaden.

Over 150 personer ble drept og hundrevis såret i angrepet. 92 av dødsofrene var sivile, ifølge FNs operasjon i Afghanistan (UNAMA). Det gjør angrepet til det blodigste i Afghanistan siden 2001.

