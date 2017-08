Fem millioner tyske dieselbiler skal oppgraderes

Målet er å kutte utslippene av nitrogenoksid med 25–30 prosent, og tiltakene gjelder biler som er produsert etter 2009. Blant bilene som skal oppgraderes, er 2,5 millioner biler fra Volkswagen.

Bilprodusentene skal gjennom ulike gode tilbud dessuten friste eiere av eldre dieselbiler til å bytte til nyere modeller, opplyste den tyske transportministeren Alexander Dobrindt etter å ha møtt sjefene fra Volkswagen, Daimler, BMW og Opel onsdag.

– Ikke bra nok

Miljøbevegelsen er imidlertid ikke fornøyd.

– Dette er ingen langsiktig løsning på luftforurensingskrisen, sier Greg Archer i lobbygruppen Transport og miljø. Han fastslår også at det ikke gjør diesel til et rent drivstoff.

Greenpeace viser til at minst halvparten av de i alt 5,3 millioner kjøretøyene som skal oppgraderes, allerede har fått tilbud som en oppdatering etter at utslippsskandalen ble avslørt i september 2015.

– I stedet for å beskytte millioner av mennesker fra dieseleksos, fester regjeringen en døende maskin på en oksygentank, sier organisasjonen i en uttalelse.

Kun begynnelsen

Men den tyske regjeringen understreker at dette kun er et første skritt for at bilindustrien skal kunne legge den gedigne forurensingsskandalen bak seg.

Det var i september 2015 at det ble avslørt at Volkswagen hadde installert programvare i millioner av biler slik at de viste lavere utslipp under tester. Samtidig fikk flere andre bilprodusenter mistanken rettet mot seg. Nå har både Daimler, som produserer Mercedes, og BMW på frivillig basis kalt inn millioner av biler for ettermontering av renseutstyr.

Samtidig vurderer tyske myndigheter flere tiltak, blant annet å forby eldre dieselbiler å kjøre i sentrum av sterkt forurensede byer.

Et annet og mer kostnadskrevende forslag er å tvinge bilprodusentene til å installere ny programvare som kan få ned Nox-utslippene dramatisk allerede innen utgangen av året. Foreløpig ser det ut til at bilprodusentene slipper unna med å justere dagens programvare.

Demonisering

Statsminister Merkel sa tidligere i uken at bilindustrien er av strategisk betydning for Tyskland og at den derfor må være sterk og nyskapende, men også ærlig. Men Merkel advarer mot «demonisering» av dieselmotoren.

Bilindustrien har i flere år investert tungt i produksjon av «rene» dieselmotorer, som slipper ut stadig mindre av det miljøskadelige stoffet CO2. Baksiden av medaljen er at disse motorene samtidig slipper ut mer Nox. Dette stoffet blir liggende i nærmiljøet som tynne, små partikler og skaper luftveis- og hjerteproblemer.

Bilindustrien håper at tiltakene som det ble enighet om onsdag, skal gjøre alt snakk om dieselforbud uaktuelt. Ved å gjøre mer på programvaresiden for å få ned utslippene, vil industrien kjøpe seg tid til å nedskalere diesel, samtidig som de satser stadig mer på utvikling av elbiler.

