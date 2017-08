Italia beslaglegger tysk redningsbåt

Båten Iuventa brukes av organisasjonen Jugend Rettet for å plukke opp flyktninger og migranter. Beslaget blir gjort av såkalte forebyggende hensyn ved den italienske øya Lampedusa, opplyste italiensk politi onsdag.

Gruppa etterforskes for å ha samarbeidet med menneskesmuglere ved at den har tatt ombord mennesker som ikke var i livsfare, og som fortsatt var i hendene på menneskesmuglere.

Titus Molkenbur fra Jugend Rettet avviser anklagene.

– Vi avviser disse anklagene kategorisk. Vi har ingenting å skjule, sier han.

Båten må nå bli liggende i havnen i Lampedusa mens etterforskningen fortsetter. Gruppa avviser at båten er beslaglagt, men sier at mannskap og frivillige er avhørt, noe som også har skjedd tidligere når båten har ankommet Lampedusa.

– Science fiction

Selv om gruppa kan ha tatt seg av migranter som ikke var i livsfare, mener statsadvokat Ambrogio Cartosio at det er lite som støtter påstanden om at frivillige organisasjoner har inngått et planlagt samarbeid med kriminelle smuglergjenger for å frakte migranter fra Nord-Afrika til Europa. Det fremstår som «science fiction», framholder han.

Ingenting tyder på at mannskapet ombord på Iuventa har fått betalt eller at det er noe stabilt forhold mellom dem og menneskesmuglere, ifølge Cartosio.

Både EUs grensebyrå Frontex og italiensk påtalemyndighet har anklaget frivillige organisasjoner for å oppmuntre migranter til å legge ut på havet som følge av at redningsoperasjonene foregår stadig nærmere den libyske kysten.

Nye retningslinjer

Ordren om at båten Iuventa skal tas i beslag, kom fra påtalemyndigheten på Sicilia etter en etterforskning som startet allerede i oktober i fjor.

Båten ble konfiskert samtidig som Italia begynte å håndheve omstridte retningslinjer for organisasjoner og aktivister som hjelper flyktninger og migranter i Middelhavet.

Jugend Rettet er blant seks organisasjoner som har avvist de nye retningslinjene. Italienske myndigheter mener reglene er nødvendige for å sikre at båtene ikke oppmuntrer folk til å legge ut på den farlige flukten til Europa.

