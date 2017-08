– HBO tilbød «Game of Thrones» -hackere 2 millioner kroner

En av sjefene i HBO, John Beyler, skal ha skrevet en epost og takket hackerne for å ha gjort dem oppmerksomme på svakheter i systemet. Han skal ha bedt hackerne om en ukes utsettelse og var villig til å betale hackerne 250.000 dollar, et beløp som tilsvarer 2 millioner kroner. Ifølge eposten datert 27. juli som hackerne har sendt kopi av til blant annet Variety, kaller Beyler beløpet belønning for å ha funnet feil i datasystemene.

– Det er interessant at HBO fremstiller dette som belønning for å finne feil i datasystemene. HBO blir utpresset, konstaterer Pablo Garcia i datasikkerhetsselskapet FFRI North America.

HBOs fremgangsmåte utgjør en farlig strategi som viser at det lønner seg å slå til mot Hollywood, mener sikkerhetsselskapet Area 1 Securitys sjef Oren Falkowitz.

Det var Variety som tidligere denne uken skrev at en eller flere hackere som kaller seg Mr. Smith, stjal flere filer fra HBO og publiserte dem på nettet mandag. Blant annet skal det ha dreid seg om manuskript fra fem uutgitte episoder av «Game of Thrones» og interne dokumenter, inkludert informasjon om ansatte.

I en video sendt til HBO-sjef Richard Plepler krevde hackerne «sin 6 måneders lønn i bitcoin», noe de antydet beløper seg til minst 6 millioner dollar.

En person involvert i granskingen har overfor Variety bekreftet eposten sendt av Beyler, og sier det var et forsøk på å kjøpe tid for å undersøke situasjonen grundigere.

Det er uklart om HBO har utbetalt beløpet, og selskapet vil ikke kommentere saken. HBO har bedt om bistand fra politi og datasikkerhetsselskaper.

