Venezuela langer ut mot Trumps militærtrusler

– De hensynsløse truslene fra president Donald Trump har som mål å kaste Latin-Amerika og de karibiske landene inn i en konflikt som vil ha varig effekt på stabiliteten, freden og sikkerheten i vår region, sier utenriksminister Jorge Arreaza på en pressekonferanse lørdag.

Også Colombia fordømmer lørdag all mulig bruk av militærmakt for å løse konflikten i Venezuela, og legger til at alle forsøk på å løse situasjonen må være fredelige og i respekt for landets suverenitet.

Reaksjonene kommer samtidig som sjefen for USAs ambassade i Caracas, Lee McClenny, møtte Arreaza i Venezuelas hovedstad. Uttalelsene kommer også like før USAs visepresident Mike Pence besøker Colombia, som er en av USAs viktigste allierte i regionen, søndag.

Det var tidligere lørdag at Trump uttalte at USA har mange alternativer for Venezuela, «inkludert et militært hvis det blir nødvendig».

– Vi har tropper over hele verden på steder som er veldig langt unna. Venezuela er ikke veldig langt unna, og folket der lider og dør, la han til.

Tidligere lørdag tok også den nyvalgte grunnlovsgivende forsamlingen i Venezuela president Nicolás Maduro kraftig i forsvar i møte mot det de mener er en alvorlig trussel fra USA.

Valget av denne forsamlingen, som opposisjonen mener er et forsøk fra Maduro på å etablere et «kommunistisk diktatur» i Venezuela, har ført til økt spenning mellom Caracas og Washington.

