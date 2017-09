90.000 evakuert i Tyskland før bomber uskadeliggjøres

I finanshovedstaden Frankfurt pågikk lørdag fortsatt evakueringen av rundt 70.000 mennesker, den største i sitt slag i etterkrigstidens Tyskland.

Søndag planlegger myndighetene å uskadeliggjøre en 1,8 tonn stor HC4000-bombe fylt med 1.300 kilo sprengstoff. Det skjer i det fasjonable distriktet Westend, hvor bomben ble sluppet av det britiske luftvåpenet under andre verdenskrig.

Politipatruljer

Pasienter ved to sykehus og ti sykehjem i området må flytte midlertidig på grunn av evakueringsordren, opplyser lokale myndigheter i delstaten Hessen. Totalt er 20 nyfødte babyer blitt flyttet til andre sykehus i Frankfurt siden torsdag.

Politiet har delt ut flygeblader for å minne innbyggerne om å forlate hjemmene sine. Lørdag kveld satte politiet inn ekstra patruljer for å sikre at ikke tyver og andre kriminelle forsøker å dra nytte av de mange tomme boligene i Westend.

Den ene bomben ble uskadeliggjort i Karthause i Koblenz lørdag. De 21.000 innbyggerne som bor innenfor en radius på 1 kilometer fra bomben, kunne dermed vende hjem igjen lørdag kveld.

Nektet å evakuere

Desarmeringen i byen, som ligger i delstaten Rheinland-Pfalz, ble noe utsatt fordi flere først nektet å dra hjemmefra. De fleste lot seg overtale, men i to tilfeller ble innbyggere evakuert med makt. I tillegg ble et fengsel, to togstasjoner, et sykehus og et eldrehjem tømt i dagene før bomben skulle uskadeliggjøres.

Den 500 kilo tunge amerikanske flybomben i Koblenz ble funnet mandag under byggingen av en ny barnehage.

Eksperter anslår at nærmere en firedel av bombene som ble sluppet over Nazi-Tyskland under andre verdenskrig, på grunn av tekniske mangler ikke eksploderte. De allierte slapp rundt 1 million bomber over landet.

(©NTB)