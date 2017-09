Tysk industriproduksjon flater ut 

Analytikere er skuffet over tallene. Markedet hadde så smått regnet med at industrien, selve motoren i tysk økonomi, igjen skulle vise vekst etter fallet i juni. Nå viser tallene heller at nivået fra juni fortsatte i juli.

Industriproduksjonen falt med 1,1 prosent i juni.

(©NTB)