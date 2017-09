Kinas president vil ha Macrons hjelp til å skape dialog med Nord-Korea

Ifølge statlige kinesiske medier håper Kina at Frankrike skal spille en konstruktiv rolle slik at konflikten trappes ned og dialogen kan starte.

Telefonsamtalen fant sted dagen etter at Kina varslet støtte til sterkere FN-sanksjoner mot Nord-Korea etter at landet prøvesprengte det Nord-Korea hevder var en hydrogenbombe.

Frankrike er et av de faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd i likhet med Kina.

I løpet av samtalen uttrykte Xi også et ønske om at Koreahalvøya blir fri for atomvåpen, noe han også sa i en telefonsamtale med Tysklands statsminister Angela Merkel noen timer tidligere.

Ifølge Macrons kontor svarte Macron at Frankrike er villig til å samarbeide tettere med Kina for å få til en ordentlig løsning på atomstriden.

(©NTB)