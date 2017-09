FN: Sulten i verden øker – 815 millioner er underernært

I 2016 registrerte FN at 815 millioner mennesker var kronisk underernært, mot 777 millioner året før. Det innebærer at 11 prosent av verdens befolkning var underernært i fjor, ifølge rapporten The State of Food Insecurity and Nutrition in the World.

Økningen omtales av FN som «svært bekymringsfull».

Det er uvisst om fjorårets økning er begynnelsen på en ny trend eller et forbigående fenomen.

Utviklingen betyr at det vil bli enda vanskeligere å nå verdenssamfunnets mål om at sult og underernæring skal være utryddet i verden innen 2030.

– Dette har satt i gang alarmklokker som vi ikke kan overse, sier ledere for en rekke FN-byråer i forbindelse med at rapporten ble offentliggjort fredag.

Antall underernærte i verden ble fra 2005 til 2010 redusert fra 926 millioner til 795 millioner. Siden har det ligget noenlunde stabilt, inntil fjorårets oppgang.

Krig skaper sult

Både «voldelige konflikter og klimarelaterte sjokk» blir pekt på som årsaker til at matsikkerheten er kraftig forverret i områder sør for Sahara, i Sørøst-Asia og i Vest-Asia.

60 prosent av dem som sulter i verden, befinner seg i områder med menneskeskapte konflikter.

– Det er en skam. Det er en anklage mot menneskeheten, sier David Beasley, leder for Verdens matvareprogram (WFP).

I Sør-Sudan, det nordøstlige Nigeria, Somalia og Jemen har FN advart om at om lag 20 millioner mennesker risikerer å sulte. Alle disse områdene er rammet av langvarige kriger som rammer sivilbefolkningen hardt.

El Nino

Når det gjelder klimarelaterte årsaker vises det spesielt på værfenomenet El Nino, som har ført til både tørke og store oversvømmelser i en rekke land.

I rapporten blir det også understreket at det finnes flere former for feilernæring, deriblant overvekt.

FN registrerte i fjor en økning i antall overvektige og ekstremt overvektige barn i de fleste regioner i verden. Til sammen er 41 millioner av verdens barn under fem år overvektige, ifølge rapporten.

Blant voksne øker antallet overvektige i alle verdens regioner.

Rapporten er laget av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD), Verdens barnefond (UNICEF), Verdens matvareprogram (WFP) og Verdens helseorganisasjon (WHO).

(©NTB)