Japan tror Nord-Korea "har Guam i tankene" ved missiltester

Ledelsen i Pyongyang har truet med å omslutte det amerikanske stillehavsterritoriet Guam i flammer, noe som har framprovosert kraftige advarsler fra Trump.

Japans forsvarsminister Itsunori Onodera sier at fredagens missil, som fløy over Japan, hadde en rekkevidde på 3.700 meter. «Langt nok til å nå Guam», som er 3.400 kilometer unna Nord-Korea, påpeker han.

–Vi kan selvfølgelig ikke ta for gitt at det var Nord-Koreas hensikt, men gitt det jeg sa, tror jeg de har Guam i tankene, sier Onodera.

Samtidig advarer han om at lignende handlinger fra Nord-Korea vil fortsette å finne sted, ettersom regimet tilsynelatende gir blaffen i de nye sanksjonene det ble enighet om i FNs sikkerhetsråd forrige uke.

Krever internasjonalt svar

Både NATO-sjef Jens Stoltenberg og USAs utenriksminister Rex Tillerson ber det globale samfunnet om å ta nye skritt etter Nord-Koreas missiltest.

Tillerson snakker spesielt til Kina og Russland, to land som lenge har manet til en mer forsiktig og forhandlingsbasert tilnærming til Nord-Korea enn de andre i FNs sikkerhetsråd.

– Kina og Russland må vise at de ikke tolererer disse hensynsløse missiloppskytingene ved å handle direkte også på egen hånd, sier Tillerson. Han oppfordrer også andre land til å bidra, og bekrefter samtidig at USAs president Donald Trump er blitt informert om missiltesten.

NATOs generalsekretær kom med lignende oppfordringer.

–Nord-Koreas missiltest er et nytt uforsvarlig brudd på FNs resolusjoner og utgjør en omfattende trussel mot internasjonal fred og sikkerhet som krever global respons, skriver Stoltenberg på Twitter.

Utløste japanske sirener

Det var fredag morgen lokal tid at en ny rakett ble skutt opp fra hovedstaden Pyongyang. Ifølge Japans TV-stasjon NHK ble missilet skutt opp klokken 6.57 lokal tid over den japanske øya Hokkaido. Missilet landet i Stillehavet, 2.000 kilometer fra land.

Missiltesten ble raskt fordømt av både Sør-Korea og Japan. Japans statsminister Shinzo Abe gjentok at landet aldri kan tolerere Nord-Koreas gjentatte provokasjoner.

– Det internasjonale samfunnet må samles og levere en klar beskjed mot Nord-Koreas farlige og provoserende handlinger som truer verdensfreden, sa han.

Missilet utløste varselsirenene i Japan, samtidig som folk via TV ble oppfordret til å komme seg innendørs og ned i kjellere.

Ifølge beredskapsmyndighetenes talsperson Shuji Koshida gikk nødresponsen relativt knirkefritt for seg, ettersom Hokkaido så sent som 29. august ble tvunget til å gjennomføre samme øvelse.

Hastemøte

FNs sikkerhetsråd kunngjorde like etter missiltesten at de innkaller til hastemøte i New York fredag klokken 15 lokal tid, på forespørsel fra USA og Japan.

Pentagon opplyste raskt at missilet aldri utgjorde noen trussel mot det nordamerikanske fastlandet. Til tross for dette skaper testen likevel stor bekymring.

Ifølge Sør-Korea fløy missilet trolig 3.700 kilometer med en høyde på 770 kilometer. Det er både høyere og lenger enn raketten som ble oppskutt i samme område for om lag to uker siden.

I kombinasjon med det som antas å ha vært prøvesprengning av en hydrogenbombe 3. september, ser missiltesten ut til å bekrefte det utenlandske myndigheter og eksperter lenge har fryktet:

Nord-Korea kan nærme seg målet om å ha et troverdig militært arsenal som både kan ramme amerikanske soldater utstasjonert i Asia, og USAs fastland.