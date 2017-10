Dansk politi har funnet savnede kroppsdeler etter Kim Wall

– Vi har funnet hodet og to bein. Det betyr samtidig at vi ikke har funnet armene, sier Jens Møller Jensen, visepolitiinspektør ved politiet i København, på en pressekonferanse lørdag formiddag.

Funnet er gjort av dykkere torsdag og fredag. Kroppsdelene lå i en pose. Dykkerne har også funnet en pose med Kim Walls klær og en kniv. Posene var fylt med metalldeler for å holdes nede.

– Det sitter to strips på hvert bein, og på hvert av de to beina sitter det flere metallstykker. Hodet ligger i en pose og i samme pose ligger det også flere metallbiter, sa Møller Jensen.

Politiet opplyser at funnet av de tre kroppsdelene er identifisert og at man derfor kan bekrefte at det er Kim Walls levninger.

– Det er ikke fastslått noen dødsårsak ut fra funnene. Det er ikke tegn til skader på kraniet, sa visepolitiinspektøren.

– Det er funnet mindre skader på likdelene, men ikke større skader, opplyste han videre.

Politiet skal nå undersøke om det er atskillelsen av hode og kropp som kan være selve dødsårsaken, fortalte han.

Journalisten Kim Wall forsvant 10. august da hun var på reportasjetur med den danske oppfinneren Peter Madsen i hans hjemmebygde ubåt. Dagen etter ble ubåten funnet i Køge Bugt mens den var i ferd med å synke. Halvannen uke senere ble kroppen til Wall funnet i sjøen, men armer, bein og hode var fjernet.

Peter Madsen ble pågrepet og er varetektsfengslet, siktet for drap.

