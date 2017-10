Skogbrannene i California fortsatt ute av kontroll

Onsdag har vinden i flere områder økt i styrke, noe som nærer brannene videre. Minst 21 personer er omkommet og minst 3.500 boliger og forretningsbygg er ødelagt. Brannmannskapene kjemper mot 22 forskjellige branner i vindistriktene i den nordlige delen av California, som fortsatt er ute av kontroll.

Tusenvis er på flukt fra flammene. Onsdag beordret myndighetene evakuering av hele byen Calistoga i fylket Napa som har 5.000 innbyggere. Deler av byene Sonoma og Boyes Hot Springs er også evakuert.

Politiet har opplyst innbyggerne om at vinden kan føre til at brannene fort kan skifte retning. Det fryktes nå at vinden vil fortsette å øke i styrke, som også kan føre til at glør blir spredt utover og nye branner oppstår.

Onsdag ettermiddag lokal tid hadde flammene brent gjennom et by- og landområde på rundt 700 kvadratkilometer.

– Vi står overfor noen skikkelige monstre, sier brannmannen Bret Couvea, ifølge avisa Los Angeles Times.

Mange hundre mennesker er savnet, men myndighetene regner med at store deler av disse er i god behold og at de vil komme til rette igjen.

Så langt er skogbrannene de dødeligste i delstaten siden 1991 da 25 mennesker mistet livet i Oakland Hills. Man må helt tilbake til 1933 for å finne en mer dødelig brann, da 29 mennesker omkom i Griffith Park i Los Angeles, ifølge Reuters.

