Tidligere ambassadør hevder Jagland forble passiv tross gjentatte varsler om angivelig korrupsjon

Det er Aftenposten som i en lang artikkel redegjør for hvordan Aserbajdsjans ambassadør til Europarådet flere ganger tok opp hjemlandets såkalte kaviardiplomati med generalsekretær Jagland. Politikerne i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) ble ifølge varsleren vartet opp med rådyre luksusreiser, middager, gullklokker, ekstravagante gaver, kilovis med kaviar og rene pengeoverføringer.

Hensikten var å kjøpe deres lojalitet og stemmer i parlamentarikerforsamlingen, ifølge avisen. Tidligere ambassadør Arif Mammadov kaller kaviardiplomatiet korrupsjon.

Jagland bekrefter de hemmelig møtene, som fant sted mellom 2009 og 2012, men han avviser at han fikk høre om noe kaviardiplomati eller korrupsjon: – Han fortalte om det som foregikk i Aserbajdsjan: hvordan rettssystemet var politisk styrt, hvordan maktforholdene var i landet, og at det ikke var et åpent demokrati, sier Jagland.

Trussel mot PACE

Riktignok kom Jagland med kritiske kommentarer for fem år siden, blant annet om at «Aserbajdsjansk kaviar er en trussel mot uavhengigheten til PACE».

Men han framholder nå at han uansett ikke hadde kunnet handle på bakgrunn av påstandene. PACE er uavhengig, og han som generalsekretær kunne derfor ikke ha tatt initiativ til en granskning.

Aftenposten har intervjuet et 50-tall norske og internasjonale parlamentarikere, embetsmenn, diplomater, organisasjoner og forskere i forbindelse med denne saken. I tillegg har avisen gått igjennom et 20-tall rapporter og snakket med et 30-tall opposisjonspolitikere, menneskerettighetsforkjempere og journalister fra Aserbajdsjan om Europarådet. Opplysningene herfra understøtter Mammadovs påstander, ifølge avisen. De aller fleste av kildene ønsker ikke å bli navngitt.

Fryktet maktkamp

Også tankesmia European Stability Initiative har skrevet flere rapporter om «kaviardiplomatiet» fra 2012 og årene fremover.

Jagland sier at han fryktet at ambassadøren drev med dobbeltspill, og at han ikke kunne risikere å bli dradd inn i en lokal maktkamp eller bli fristet til å si negative ting om Aserbajdsjan som senere kunne bli brukt mot ham.

Også sveitsiske Andreas Gross, som var medlem av PACE fra 1995 til 2016, kritiserer Jagland for ikke å ha gjort noe med den mulige aserbajdsjanske korrupsjonen i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

