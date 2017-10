Framgang i kampen mot skogbrannene i Portugal

Sivilforsvaret i Portugal opplyste tirsdag formiddag at de 15 største brannene der var under kontroll. Regn og kjøligere vær i løpet av natten gjorde arbeidet lettere for brannmannskapene.

Men i den spanske regionen Galicia raste fortsatt brannene ukontrollert. I løpet av de siste dagene er minst 41 mennesker omkommet i Portugal, mens fire har dødd i Galicia. Mange mennesker er skadd, og det fryktes at dødstallet vil stige.

En baby som kun var en måned gammel, er blant de omkomne.

– De fleste ofrene døde i bilene sine. Men vi har også funnet ofre i deres egne hjem, sier ordfører José Carlos Alexandrino i den portugisiske byen Oliveira do Hospital til TV-stasjonen RTP.

– Hele byen så ut som en ildkule, omgitt av flammer på alle kanter.

– Føltes som verdens undergang

Innbyggere i en landsby i distriktet Viseu, i den nordlige delen av Portugal, forteller at de brukte hageslanger for å stanse flammene og redde husene sine.

– Alt skjedde på 45 minutter, brannen nådde landsbyen og spredte seg i en utrolig fart, sier øyenvitnet José Morais.

– Jeg har aldri sett noe sånt før. Det føltes som verdens undergang. Alle flyktet, legger han til.

Brannene brøt ut i helgen, og portugisiske myndigheter erklærte unntakstilstand i halve landet.

Regjeringen i Spania mener mange av brannene i Galicia må ha blitt stiftet med vilje. Det siste dødsofferet er en 70 år gammel mann som mistet livet i den spanske byen Vigo.

Mørkla Stockholm

I områdene hvor brannene har herjet, står forlatte biler igjen på veiene, og strømmaster har falt over ende.

Regjeringen i Portugal har erklært tre dagers landesorg fra og med tirsdag, til minne om ofrene.

Støv og partikler fra brannene ble tirsdag blåst helt til Sverige av det kraftige uværet Ophelia. I Stockholm var det uvanlig mørkt på formiddagen, trolig fordi brannstøvet skygget for solen.

Ophelia, som befinner seg ute i Atlanterhavet, er én av årsakene til at flammene har spredt seg så raskt.

I tillegg har langvarig tørke og oktober-temperaturer på over 30 grader lagt forholdene til rette for brann. Forskere mener menneskeskapt global oppvarming har forlenget sesongen hvor branner kan bryte ut.

Lover endringer

Et annet problem er at skognæringen i Portugal plantet enorme mengder eukalyptustrær, som vokser fort, men brenner svært lett fordi de inneholder mye olje. Kritikere mener plantingen burde vært strengere regulert.

Flesteparten av de over 5.000 menneskene som kjemper mot flammene i Portugal, er frivillige brannmannskaper. De har slitt med store kommunikasjonsproblemer fordi brannene har ødelagt mobilmaster og telefonstolper.

I juni omkom 64 mennesker i skogbranner i Portugal, også dette var utenfor sesongen som vanligvis er mest utsatt. Regjeringen i landet lover nå tiltak for å være bedre forberedt neste gang det begynner å brenne.

– Etter i år bør ingenting lenger være slik det har vært før, sier statsminister Antonio Costa.

(©NTB)